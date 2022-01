La Roma cala il poker ad Empoli

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Si conclude con una vittoria esterna dei giallorossi al Castellani la sfida delle ore 18. Laile risolve la partita già nella prima metà del match. La squadra di Andreazzoli tenta la reazione ma non basta la partita si conclude 2-4 in favore dei giallorossi. Lavince:iled è 2-4 adI giallorossi a due facce, ma arriva la vittoria. Nella prima parte della ripresa la squadra di Mourinho è travolgente e risolve tutto in quarto d’ora. Al 22? Abraham apre le danze con un destro preciso che infila Vicario sull’angolo basso. Al 33? su angolo battuto da Oliveira: in mischia calcia Abraham, Vicario respinge in qualche modo e Mancini spinge in rete il raddoppio. Ma il gol è dell’inglese, la palla era già entrata. Ancora su discesa ...

PAGELLERUI PATRICIO 6 Pomeriggio abbastanza tranquillo, nonostante le due reti subite. Concentrato. ...solo per la stanchezza. Prezioso. MAITLAND - NILES 6,5 Da esterno a tutta fascia riesce ...Due minuti dopo, Sergio Oliveira firma il 3 - 0 per la. Al 37', Zanioloil poker. Il primo tempo finisce 4 - 0 per i giallorossi. Nella ripresa si sveglia l'Empoli: al 55' girata vincente ...CHIETI – La LUX Chieti si arrende ad una straripante Eurobasket Roma. Gli uomini di Maffezzoli, calano fisicamente e non tengono il ritmo, uscendo sconfitti dal Palazzetto dello Sport di Guidonia per ...PAGELLE ROMA RUI PATRICIO 6 Pomeriggio abbastanza tranquillo, nonostante le due reti subite. Concentrato. SMALLING 6,5 È l’unico difensore a non andare mai in affanno.