iPhone stravolge il suo look | prima sparisce il notch ed ora cambiano le fotocamere per avere maggiori prestazioni

(Di sabato 22 gennaio 2022) Nonostante manchino quasi due anni all’uscito dell’15, sul web già impazzano le indiscrezioni su come sarà esteticamente, e non solo, il futuro modello del noto smartphone di casa Apple.15, 22/1/2022 – Computermagazine.itNonostante di fatto non vi siano ancora notizie certe sul prossimo modello, l’14, in uscita il prossimo autunno, sul web già impazzano i rumors in vista del telefono datato 2023. Come vi ripetiamo spesso e volentieri in questi casi, si tratta di notizie da prendere ovviamente con le pinze, nulla di confermato ne ufficiale, ma solamente indiscrezioni e supposizioni da parte di utenti e di addetti ai lavori.15, 22/1/2022 – Computermagazine.it14 E 15, COME SARANNO? ECCO LE INDISCREZIONI CIRCOLANTI IN RETE Le notizie sono sottolineate ...