Grande Fratello - Rebecca Staffelli racconta gli inizi della sua storia d' amore con Alessandro Basile VIDEO

Per la prima volta insieme in tv Rebecca Staffelli e Alessandro Basile si raccontano nel salotto di Verissimo . Tra la figlia di Valerio Staffelli e il compagno ci sono 15 anni di differenza .Continua a leggere Continua a leggere>>

Rebecca Staffelli arriva a Verissimo col suo fidanzato Alessandro Basile. L’inviata social del GF rivela dettagli sul loro matrimonio. Le dichiarazioni Rebecca Staffelli nell’ultima edizione del Grande Fratello ha affiancato il conduttore Alfonso Signorini in qualità di inviata social. La nota ... Continua a leggere>>

Rebecca Staffelli a Verissimo con il fidanzato ha parlato di come sia nata la loro bellissima storia d’amore. I due hanno raccontato anche di aver dovuto interrompere i progetti per il matrimonio per colpa del Covid. Poi hanno pensato alla casa ed ora si stanno concentrando sui lavori da farci e ... Continua a leggere>>