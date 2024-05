Empoli-Frosinone 0-0 | pari con poche emozioni al Castellani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024), 5 maggio 2024 – Finisce con un salomonico 0-0 lo scontro salvezza del– Computer Gross Arena tra, che con un punto a testa proseguono il loro cammino a braccetto – appaiate a quota 28 punti – ma al tempo stesso subiscono il sorpasso dell’Hellas Verona, vittorioso per 2-1 in casa contro la Fiorentina. Si tratta del sesto risultato utile per i ciociari – che sembrano aver ritrovato la giusta solidità difensiva – e del terzo per i toscani, i quali, dopo aver subito l’intraprendenza delin avvio di gara, sono passati in vantaggio al 19’ con Gyasi, più lesto di tutti nel gettarsi sulla respinta di Cerofolini sulla conclusione di Grassi e ad insaccare il pallone. Un gesto tecnico prontamente vanificato, però, dal controllo del VAR che ha ravvisato la posizione ...