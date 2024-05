Il condominio dove visse Giacomo Matteotti boccia la proposta per una nuova targa che fa riferimento alla mano fascista

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) “Unac’è già“. È con questa motivazione che i condomini del palazzo rodi via Pisanelli 40 – che fu di– hannoto, con una votazione ufficiale, la richiesta del Comune di Roma di porre unain memoria del deputato socialista ucciso per la dura opposizione fatta al regimedi Benito Mussolini. Lagià presente non contiene riferimenti politici ai responsabili del delitto e fu affissa da un inquilino del quinto piano del palazzo, l’architetto Paolo Marocchi, al tempo vicino di casa di, in modo da ricordare il deputato dopo la sua uccisione. Un’iniziativa quindi non autorizzata e tecnicamente abusiva. E lamossa del Comune è stata ...