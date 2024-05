Verona-Fiorentina 2-1 - Baroni | Cuore e intensit - per la salvezza ancora dura ma ce la giochiamo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) “E’ stata complicatissima contro una squadra forte. Il mio Hellas ha giocato conà e attenzione, complimenti ai ragazzi e anche al nostro pubblico. L’unico modo che abbiamo è farlo insieme ai tifosi, saràma abbiamo l’opportunità per giocarcela”. Lo ha detto l’allenatore del, Marco, dopo la vittoria del suo Hellas contro la, successo importantissimo in chiave: “Giocare di nuovo davanti al nostro pubblico è fondamentale. Nei momenti difficili loro sanno sostenerci e noi siamo cresciuti insieme a loro nelle nostre difficoltà. Alla squadra dico sempre che bisogna emozionare chi ci guarda”. E sul siparietto con Italiano: “Abbiamo parlato di come ero vestito, a me piace mettermi la tuta. E’ ...