Fiorentina battuta a Verona | 2-1 Non basta il gol del ritrovato Castrovilli Disastro Christensen Pagelle

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di domenica 5 maggio 2024) Ci poteva stare il rigore, in pieno recupero, per un fallo in area su Belotti. Laavrebbe potuto trovare il pari in extremis. Ma per arbitro e Var, Belotti era in fuorigioco. Quindi viola sconfitti, davanti a un rabbuiato Rocco Commisso (in partenza per gli Usa), al termine di una partita segnata anche dal portiere: palla innocua perduta ina maniera ridicola in area, prova a rimediare e aggancia il piede di Noslin. Rigore e gol di Lazovic. Pareggio del(complimenti a Gaetano, halucidità, convinzione e capacità di tiro), che poco prima aveva anche preso il palo. Ma sul tiro forte e centrale di Noslin,non si oppone come avrebbe dovuto e ilva a nozze, con tre punti d'oro, verso una salvezza ora ...