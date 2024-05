Tiro con l’arco - Mauro Nespoli unico azzurro qualificato per i quarti di finale al Preolimpico Europeo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) Luci e ombre in chiave azzurra al termine della prima giornata deldicon, in corso di svolgimento a Essen (Germania) e valevole come evento continentale di qualificazione individuale per i Giochi di Parigi 2024. Uno solo dei tre arcieri italiani in gara ha infatti raggiunto idi, restando in lizza per il pass a cinque cerchi non nominale. Stiamo parlando dell’argento olimpico di Tokyo 2021, terzo nel ranking round mattutino e ammesso direttamente ai sedicesimi di, che ha sconfitto nel tabellone a eliminazione diretta per 6-4 l’ucraino Artem Ovchynnikov (28-28, 28-28, 28-28, 28-28, 26-25) ed il finlandese Antti Tekoniemi (27-27, 28-27, 26-28, 29-28, 29-29). Il 36enne di ...