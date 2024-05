Il Verona ferma la Fiorentina | il gol di Noslin vale tre punti per la salvezza

(Di domenica 5 maggio 2024) In un Bentegodi in estasi, illotta per la sopravvivenza elacol gol decisivo di, dopo il rigore trasformato da Lazovi? e il momentaneo pareggio della Viola con Castrovilli

Il responsabile dell’area tecnica dell’Udinese Balzaretti ha commentato, ai microfoni di Dazn, la sconfitta arrivata allo scadere in casa del Verona: “In questo momento il morale non è dei migliori. Dobbiamo ripartire in fretta e pensare agli ultimi 20 minuti contro la Roma. Ci sarà da lottare ... Continua a leggere>>

Verona-Fiorentina scendono in campo alle ore 15:00 per l?a sfida valida per la 35ª giornata di Serie A. Queste le scelte ufficiali di... Continua a leggere>>

Ossigeno per il verona, pari Empoli-Frosinone - Tre punti fondamentali in chiave salvezza per l'Hellas verona che batte 2-1 la Fiorentina: apre Laziovic su calcio di rigore, ... Continua a leggere>>

Il verona batte la Fiorentina e vede la salvezza. Cagliari-Lecce ed Empoli-Frosinone solo pareggi - Cagliari-Lecce 1-1 Finisce con un pareggio la sfida salvezza tra Cagliari e Lecce, con un gol per parte a fotografare una partita estremamente equilibrata tra ... Continua a leggere>>

Il verona vede la salvezza: Fiorentina battuta 2-1 - Le speranze di rientrare in zona Conference per la Fiorentina si sono infrante al Bentegodi di verona contro l’Hellas di Baroni. Due a uno il finale per i gialloblù davanti a 27mila spettatori di cui ... Continua a leggere>>