Advertising

marcovarini : RT @Gazzetta_it: Diana, la 22enne arbitro vittima di revenge porn: “Abbiate le forza di denunciare” - sportli26181512 : Diana, la 22enne arbitro vittima di revenge porn: 'Abbiate le forza di denunciare': Diana, la 22enne arbitro vittim… - Gazzetta_it : Diana, la 22enne arbitro vittima di revenge porn: “Abbiate le forza di denunciare” -

Ultime Notizie dalla rete : Diana 22enne

OA Sport

E' quanto accaduto aDi Meo, arbitro di calcio di 22 anni della sezione di Pescara. A raccontare le vicenda è stata lei stessa via social: 'Stanno girando dei miei video privati su social come ...L'infamia del revenge porn colpisce anche il mondo del calcio.di Meo , giovane arbitro, abruzzese della di Pescara , ha denunciato con un lungo video su Instagram la circolazione, senza la sua autorizzazione, di alcuni suoi video privati a luci ...Sto provando a resistere ma non tutti riescono", con tanta forza e lucidità l'arbitra di calcio Diana Di Meo ha denunciato sui propri canali social di essere vittima di revenge porn. La 22enne, ...Shock nel mondo del calcio, l'arbitro abruzzese 22enne vittima di revenge porn: Sono stati fatti e divulgati video a mia insaputa. Sono stata giorni rinchiusa in casa.