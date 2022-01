Caro bollette, industriali Veneto, Puglia, Marche e Toscana: “Basta con le misure tampone” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Chiedono aiuti immediati per far fronte ad aumenti fino al 400% in un anno. Ma soprattutto chiedono interventi strutturali per far sì che il costo dell’energia non sia sottoposto a questi continui rialzi. Sono i presidenti degli industriali di Veneto, Marche, Puglia e Toscana Sud. Carraro (Veneto), ‘governo metta mano al portafoglio’ Contro l’impennata dei prezzi di luce e gas, “la prima cosa da fare è venire in aiuto alle imprese e, per farlo, l’unica cosa è mettere mano al portafoglio”. E’ il messaggio forte e chiaro che manda al Governo, Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto. “Per le aziende sensibili al costo di luce e gas -dice ad Adnkronos-Labitalia- occorre trovare degli aiuti sostanziali e degli sgravi. In questo senso, i 4 miliardi annunciati mi ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Chiedono aiuti immediati per far fronte ad aumenti fino al 400% in un anno. Ma soprattutto chiedono interventi strutturali per far sì che il costo dell’energia non sia sottoposto a questi continui rialzi. Sono i presidenti deglidiSud. Carraro (), ‘governo metta mano al portafoglio’ Contro l’impennata dei prezzi di luce e gas, “la prima cosa da fare è venire in aiuto alle imprese e, per farlo, l’unica cosa è mettere mano al portafoglio”. E’ il messaggio forte e chiaro che manda al Governo, Enrico Carraro, presidente di Confindustria. “Per le aziende sensibili al costo di luce e gas -dice ad Adnkronos-Labitalia- occorre trovare degli aiuti sostanziali e degli sgravi. In questo senso, i 4 miliardi annunciati mi ...

