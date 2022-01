Scuola, nuove regole: niente tampone per gli studenti vaccinati (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Stanno per arrivare nuove indicazioni sulla gestione dei casi positivi a Scuola, anche alla luce dell’elevato numero di contagi di alunni. Il ministro dell’Istruzione Bianchi ha annunciato di lavorare ad alcune semplificazioni, dopo che le gestione dei positivi nelle classi ha creato confusione con la ripresa delle lezioni post vacanze natalizie, per la troppa burocrazia e le applicazioni diverse da regione a regione. Scuola, le nuove regole per medie e superiori Le nuove direttive prevedono che nelle scuole medie e superiori con due casi di studenti positivi in classe scattino misure diverse: per i non vaccinati o per chi lo è da più di 120 giorni è prevista la Dad; per i vaccinati si proseguono le lezioni in presenza con ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Stanno per arrivareindicazioni sulla gestione dei casi positivi a, anche alla luce dell’elevato numero di contagi di alunni. Il ministro dell’Istruzione Bianchi ha annunciato di lavorare ad alcune semplificazioni, dopo che le gestione dei positivi nelle classi ha creato confusione con la ripresa delle lezioni post vacanze natalizie, per la troppa burocrazia e le applicazioni diverse da regione a regione., leper medie e superiori Ledirettive prevedono che nelle scuole medie e superiori con due casi dipositivi in classe scattino misure diverse: per i nono per chi lo è da più di 120 giorni è prevista la Dad; per isi proseguono le lezioni in presenza con ...

Advertising

BenincasaGiada : RT @DPorcheddu: È stata aggiornata la FAQ del @GPDP_IT in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito del contesto della pandemia… - roccomessineo1 : Cambiano ancora le regole per la #scuola. Sorveglianza, tamponi si, tamponi no, quarantena forse. Ragazzi, famiglie… - maurogiuliano64 : RT @Bettabetta59: Basta!Non se ne può più! Ogni giorno ci sono decreti e disposizioni nuove. Ma come fanno il personale della scuola e le f… - Bettabetta59 : Basta!Non se ne può più! Ogni giorno ci sono decreti e disposizioni nuove. Ma come fanno il personale della scuola… - vedettaditalia : #greenpass: #dad e nuove discriminazioni per i non vaccinati, per @ProVitaFamiglia situazione inaccettabile -