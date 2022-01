Lite Allegri-Adani | la “guerra” continua” | le nuove accuse gravissime

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Bobo Tv è ormai diventata una fonte preziosa di giudizi calcistici e Lelela sua campagna contro la Juventus. La Juventus ieri sera ha vinto largamente contro una Sampdoria fondamentalmente senza allenatore, dato che il passaggio da D’Aversa a Giampaolo non è ancora stato completato. Il 4-1 finale va a sommarsi a una serie di risultati molto positivi, soprattutto in campionato dove la Vecchia Signora ha ottenuto ben sei vittorie e due pareggi nelle ultime otto partite, ma nonostante questo c’è chia criticare aspramente il lavoro di Massimiliano. Chiesa, dramma senza fine: data di rientra posticipata, quando torna? Lelenon è mai stato un sostenitore del tecnico toscano fin dai tempi di Sky e ora che alla Bobo Tv si può esprimere davanti a un pubblico molto ...

Advertising

Luna_di_Venezia : @Bea_Mary84 Si sarà risentito con Allegri, per il ritardo nella sostituzione che doveva avvenire molto prima. Penso… - UILperiferic : -

Ultime Notizie dalla rete : Lite Allegri

Juve Dipendenza

...che fa fallo su Chiellini e in quel caso non ci deve cascare il Var" Che idea si è fatto della...sempre avuto grande stima di Simone e non a caso speravo andasse alla Juventus per il dopo...Caldi,e luminosi, i Girasoli sono tra i quadri di Van Gogh più apprezzati dal pubblico ... Sappiamo che tutto finirà in tragedia, con il taglio dell'orecchio dopo lacon Gauguin, l'...La Bobo Tv è ormai diventata una fonte preziosa di giudizi calcistici e Lele Adani continua la sua campagna contro la Juventus.Costa una multa di 10 mila euro a Leonardo Bonucci il nervosismo di fine partita nella SuperCoppa Inter-Juve: la lite con un dirigente Inter a bordo campo, quando il difensore bianconero stava aspetta ...