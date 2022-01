Genoa | ufficiale il nuovo allenatore | il comunicato

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ilha scelto ildopo il no di Labbadia: sarà Blessin ex Ostende e Red Bull Lipsia Ilcon una notasul proprio sito ha scelto il. Sarà Alexander Blessin. Il– «Benvenuto mister Blessin! Alexander Blessin è ildele ha firmato un contratto fino a giugno 2024. Blessin ha allenato nel Red Bull Leipzig e il KV Oostende, club della massima serie belga. IlCfc e 777 Partners augurano buon lavoro a mister Blessin». L'articolo proviene da Calcio News 24.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTODissi di no, ma non sapevo che sarebbe andato al. Altrimenti avrei accettato di sicuro'. ... 'Non gioco da maggio una gara- racconta Zigoni junior - ma mi sono sempre allenato e farei ...A sorpresa, il Genoa ha annunciato il nome del nuovo allenatore. Si tratta di Alexander Blessin, che arriva dai belgi dell'Ostenda. Di seguito il comunicato del club: ...A sorpresa, il Genoa ha comunicato il nome del nuovo allenatore. Arriva dall'Oostende, ecco il comunicato del club rossoblù: "Alexander Blessin è il nuovo allenatore del Genoa e ha firmato un contratt ...