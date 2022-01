Calciomercato Inter, Marotta vuole anticipare tutti per Frattesi: la strategia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Calciomercato Inter: i nerazzurri puntano Frattesi e provano ad anticipare la concorrenza Davide Frattesi è l’obiettivo numero uno per il centrocampo e l’Inter sta ragionando sulla possibilità di provare ad anticipare a gennaio il colpo previsto per l’estate. Tutto dipende dalla cessione di Vecino che ha fatto capire capire alla dirigenza nerazzurra di non aver fretta di andare via nel mercato invernale. Marotta e Ausilio potrebbero chiedere al Sassuolo il giovane centrocampista azzurro in prestito oneroso con obbligo di riscatto. L’Inter vorrebbe anticipare l’operazione a gennaio anche per evitare aste in estate e spiazzare la concorrenza della Juventus e avere così già in rosa l’erede di Vidal. A riportarlo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022): i nerazzurri puntanoe provano adla concorrenza Davideè l’obiettivo numero uno per il centrocampo e l’sta ragionando sulla possibilità di provare ada gennaio il colpo previsto per l’estate. Tutto dipende dalla cessione di Vecino che ha fatto capire capire alla dirigenza nerazzurra di non aver fretta di andare via nel mercato invernale.e Ausilio potrebbero chiedere al Sassuolo il giovane centrocampista azzurro in prestito oneroso con obbligo di riscatto. L’vorrebbel’operazione a gennaio anche per evitare aste in estate e spiazzare la concorrenza della Juventus e avere così già in rosa l’erede di Vidal. A riportarlo ...

