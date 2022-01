Avete notato le unghie di Chiara Ferragni? Nuovo trend, presto le avranno tutte così (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Avete notato le unghie di Chiara Ferragni? L’influencer lancia un Nuovo trend, presto le avranno tutte così. La regina delle influencer è proprio lei, Chiara Ferragni che, con un profilo social di oltre 25 milioni di follower e ben 15 mila post, è sempre al centro dell’attenzione. Lei non perde mai occasione di rendere partecipi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 19 gennaio 2022)ledi? L’influencer lancia unle. La regina delle influencer è proprio lei,che, con un profilo social di oltre 25 milioni di follower e ben 15 mila post, è sempre al centro dell’attenzione. Lei non perde mai occasione di rendere partecipi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Livia_DiGioia : RT @rostokkio: Avete notato che quelli di luce e gas non chiamano più? Si vergognano. - NicoloZuliani : Oh ma avete notato che da quando non c'è più Fofò DJ al ministro di grazia e giustizia, stanno saltando fuori un sacco di cose buffe? - 78_dix : RT @rostokkio: Avete notato che quelli di luce e gas non chiamano più? Si vergognano. - irLemure : RT @rostokkio: Avete notato che quelli di luce e gas non chiamano più? Si vergognano. - CarloRapezzano : RT @rostokkio: Avete notato che quelli di luce e gas non chiamano più? Si vergognano. -