Alessia Macari è diventata mamma: il nome della bimba ha un significato speciale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Alessia Macari ha realizzato quel sogno che aveva atteso da tempo: è diventata mamma. Ha avuto una bambina, che ha chiamato Nevaeh – e ha un significato molto speciale. La Macari aveva affidato l’annuncio della gravidanza a Chi per un’esclusiva. La prima vincitrice del Grande Fratello Vip avrebbe voluto chiamare la figlia Luna, ma alla fine ha scelto un altro nome altrettanto particolare, dal momento in cui il primo sarebbe stato un omaggio a una delle sue cagnoline, scomparsa ormai da tempo. Alessia Macari è mamma: è nata Nevaeh Ci sono tanti momenti speciali nella vita di una donna, e riuscire ad avere quel figlio tanto atteso e desiderato rientra sicuramente tra questi. ... Leggi su dilei (Di mercoledì 19 gennaio 2022)ha realizzato quel sogno che aveva atteso da tempo: è. Ha avuto una bambina, che ha chiamato Nevaeh – e ha unmolto. Laaveva affidato l’annunciogravidanza a Chi per un’esclusiva. La prima vincitrice del Grande Fratello Vip avrebbe voluto chiamare la figlia Luna, ma alla fine ha scelto un altroaltrettanto particolare, dal momento in cui il primo sarebbe stato un omaggio a una delle sue cagnoline, scomparsa ormai da tempo.: è nata Nevaeh Ci sono tanti momenti speciali nella vita di una donna, e riuscire ad avere quel figlio tanto atteso e desiderato rientra sicuramente tra questi. ...

Advertising

ParliamoDiNews : Alessia Macari è diventata mamma: sesso, nome e perché non allatterà #alessia #macari #diventata #mamma #sesso… - Lucia80646534 : RT @Cmarti_10: gli italiani nn sanno guardare i reality: É UN DATO DI FATTO VERGOGNOSO Basterebbe vedere tutti i vincitori delle edizioni… - Cmarti_10 : gli italiani nn sanno guardare i reality: É UN DATO DI FATTO VERGOGNOSO Basterebbe vedere tutti i vincitori delle… - Garbino_ : @EvilEnzoPaolo A me un sacco, si ritornerebbe a premiare il non lasciarsi mai coinvolgere nelle dinamiche interne c… - Pippi74723463 : @jessinarxh Sarà così … le giovani donne vincitrici del gfvip.. ragazze dal basso profilo.. buone .. semplici Aless… -