Teresanna Pugliese al nono giorno di quarantena spera di guarire presto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 18 gennaio 2022) L’abbiamo rivista di recente in tv a Uomini e Donne, un po’ come ai vecchi tempi. Questa volta però non è sul trono ma si accomoda al fianco dei giovani tronisti, per dispensare consigli e opinioni. Una scelta che il pubblico di Canale 5 ha apprezzato molto. Parliamo di, che è tornata in tv come opinionista di Uomini e Donne ma che sta affrontando un momento non semplice. Una settimana fa la bellaha rivelato sui social di essere risultata positiva al covid 19. I primi due giorni non sono stati semplici, ha spiegato di esser stata molto male. Ora però le cose vanno un po’ meglio ma la lontananza dal suo bambino si sente, eccome. Vivono nella stessa casa, lei lo osserva dalle scale o dal balcone, ma non è lo stesso. Non poter abbracciare il proprio figlio è sicuramente una cosa complicatissima, e difficile. ...