Vaccini di notte a Sesto San Giovanni: 1.000 persone (89 per la prima dose, 894 la terza) (Di sabato 15 gennaio 2022) Più di mille persone si sono vaccinate nella prima notte di apertura del Centro vaccinale dell'ospedale Città di Sesto San Giovanni, organizzata dall'Asst Nord Milano. Dalle 21 di ieri alle 8 di questa mattina, esattamente 894 cittadini hanno ricevuto la terza dose, 23, la seconda, e ben 89 si sono sottoposte alla prima dose. L'articolo proviene da Il Notiziario.

