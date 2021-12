Ex mercato coperto | l' attesa è finita | ok ai primi lavori Il nuovo edificio in centro accoglierà il Fermo tech

(Di giovedì 9 dicembre 2021)- Partiranno presto iall'ex, che porteranno alla riqualificazione per rendere la struttura sede di unservizi polivalente, del laboratorio per l'innovazione e la ...

FERMO - Partiranno presto i lavori all'ex, che porteranno alla riqualificazione per rendere la struttura sede di un centro servizi polivalente, del laboratorio per l'innovazione e la ricerca, spazi di co - working. E ancora ......sia frutto della fantasia di qualche sceneggiatore impegnato a vendere emozioni a buona un ... E a proposito di questo, arriviamo a Jared Leto, che,di lattice e totalmente trasfigurato ...FERMO - Partiranno presto i lavori all’ex mercato coperto, che porteranno alla riqualificazione per rendere la struttura sede di un centro servizi polivalente, del laboratorio ...Scenari di cambiamento climatico del noto meteorologo e divulgatore ospite di Coldiretti insieme al professor Calabrese che si è scagliato contro l'idea della carne artificiale.