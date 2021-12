Immacolata Concezione | il vero significato di questa ricorrenza

Advertising

vaticannews_it : #PapaFrancesco questa mattina poco prima delle 6.15 in preghiera ai piedi della statua della Vergine Maria in piazz… - Avvenire_Nei : #8dicembre Cosa vuol dire Immacolata Concezione L’omaggio del Papa La preghiera di san Kolbe La curiosità: cosa su… - Moonbootica : RT @UffiziGalleries: #8dicembre #Buongiorno e buona festa dell'Immacolata! #LucaGiordano, Immacolata Concezione, 1687-1689 #GalleriaPalati… - mostro15119736 : RT @RobertoRenga: E' l'Immacolata Concezione. Ossia: la Chiesa considerò Maria priva del peccato originale. Un dono riservato alla madre di… - Loestestest : RT @MorganilRamingo: IO SONO L'IMMACOLATA CONCEZIONE ???? -

Questa mattina, nella Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, poco prima delle 6:15, Papa Francesco si è recato in Piazza di Spagna per un atto di venerazione a Maria. Subito dopo che il papa ha lasciato la piazza, come avviene dal 1923, con l'autoscala hanno portato i fiori, dono del pontefice, in cima al monumento dedicato all'Immacolata Concezione.