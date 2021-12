Serena Mollicone | le testimonianze e la speranza della famiglia | “Vicini alla verità”

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Ladirompe il silenzio sulle dichiarazioni rilasciate nel corso dell’udienza di venerdì scorso da parteteste chiave, Rosa Mirarchi, la donna che ha svolto pulizie nella caserma fino al 2005 e che ha rimangiato quanto detto in precedenza. Il commento dello zio a il Messaggero: “Siamoanche Santino disse laprima di suicidarsi” E’ tornato sotto l’occhio dell’attenzione mediatica e nei tribunali il caso di, la 18enne di Arce scomparsa in circostanze misteriose nel giugno del 2001 e ritrovata senza vita in un bosco. Al centro del dibattito un’unica, grande domanda, che torna sotto l’attenzione tanto degli inquirenti quanto ...

è entrata nella caserma di Arce il primo giugno 2001? Trovare una risposta a questa domanda è fondamentale per risolvere il caso relativo all' omicidio della 18enne , che poi è stata ...Vincenzo Caramadre per 'il Messaggero', il primo giugno 2001, è entrata nella caserma dei carabinieri di Arce, prima di venire uccisa e abbandonata in un bosco del frusinate? La domanda, che si ripete da ...Omicidio Serena Mollicone, lo zio: "Siamo vicini alla verità". Su testimonianza di Rosa Mirarchi: "Non ha ritrattato, stanno emergendo tanti elementi..." ...Era considerata la teste chiave dell'omicidio di Serena Mollicone, l'unica che potesse inchiodare alle loro responsabilità i 5 imputati del delitto delle 18enne di Arce, in provincia di Frosinone, sco ...