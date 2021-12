La ribellione della Guadalupa all’obbligo vaccinale francese (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dista più di 6mila chilometri da Parigi, ma da diversi giorni suscita preoccupazioni nella capitale francese. È la Guadalupa, uno dei cinque «dipartimenti e regioni d’oltremare» della Francia, che da oltre due settimane versa in uno stato di permanente mobilitazione. Buona parte della popolazione dell’arcipelago caraibico sta protestando vivacemente contro l’obbligo vaccinale imposto ad alcune categorie di lavoratori: una miccia che ha fatto esplodere il malcontento per i salari bassi, le tasse sulle merci importate e le condizioni di vita, molto distanti dagli standard delle regioni continentali. A nulla è valso finora, l’intervento diretto del governo: il ministro francese d’Oltremare Sébastien Lecornu è stato accolto dalla diffidenza dei promotori della protesta, ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dista più di 6mila chilometri da Parigi, ma da diversi giorni suscita preoccupazioni nella capitale. È la, uno dei cinque «dipartimenti e regioni d’oltremare»Francia, che da oltre due settimane versa in uno stato di permanente mobilitazione. Buona partepopolazione dell’arcipelago caraibico sta protestando vivacemente contro l’obbligoimposto ad alcune categorie di lavoratori: una miccia che ha fatto esplodere il malcontento per i salari bassi, le tasse sulle merci importate e le condizioni di vita, molto distanti dagli standard delle regioni continentali. A nulla è valso finora, l’intervento diretto del governo: il ministrod’Oltremare Sébastien Lecornu è stato accolto dalla diffidenza dei promotoriprotesta, ...

