Guardiani della Galassia Vol. 3: una nuova foto di Will Poulter svela il look di Adam Warlock (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'attore Will Poulter ha condiviso online una nuova foto che svela il look di Adam Warlock nel film Guardiani della Galassia Vol. 3. Will Poulter, condividendo una foto su Twitter, sembra aver svelato il look di Adam Warlock nell'atteso Guardiani della Galassia Vol. 3. L'attore è intervenuto sui social per sostenere l'organizzazione Alzheimer's Research UK, scrivendo online: "I nostri cervelli sono responsabili di tutto quello che abbiamo ottenuto, provato o sognato. Ed è per questo motivo che credo nell'organizzazione Alzheimer's ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'attoreha condiviso online unacheildinel filmVol. 3., condividendo unasu Twitter, sembra averto ildinell'attesoVol. 3. L'attore è intervenuto sui social per sostenere l'organizzazione Alzheimer's Research UK, scrivendo online: "I nostri cervelli sono responsabili di tutto quello che abbiamo ottenuto, provato o sognato. Ed è per questo motivo che credo nell'organizzazione Alzheimer's ...

