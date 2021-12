Getra Power rafforza la sua presenza in Sud America | Privilegeremo i Paesi maturi per la transizione energetica

(Di lunedì 6 dicembre 2021)re laneidell’latina più sensibili al tema della, ricordando che quest’ultima presuppone non solo una riduzione dei megawatt derivanti da combustibili fossili ma anche e soprattutto la capacità di garantire la piena efficienza del sistema elettrico e di costruire reti sempre più intelligenti e “democratiche”. Ecco gli obiettivi di, azienda leader nella produzione di trasformatori di distribuzione e di potenza, ribaditi in un articolo pubblicato su Energia Estrategica, rivista digitale particolarmente seguita incentrale e meridionale. Per iin via di sviluppo, ancor più che per quelli industrializzati, la...

Pasquale Lama, alla vigilia dell'ultimo incontro del progetto 'Percorsi di Legalità', in programma martedì 7 dicembre alle ore 16, presso la sede della Getra Power Spa di Marcianise. Il progetto, ...
MARCIANISE (Caserta) - "La promozione della cultura della legalità costituisce un fattore fondamentale per lo sviluppo e per la crescita aziendale, in particolar modo nell'attuale periodo di crisi pan ...