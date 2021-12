Torino Film Festival, Il tempo rimasto di Gaglianone e Blood in the crown di Ferrario chiudono in bellezza la rassegna (Di sabato 4 dicembre 2021) Se Daniele Gaglianone non esistesse bisognerebbe inventarlo. La sua carriera di cineasta priva di compromessi, sempre politicamente nitida, non ha eguali negli ultimi trent’anni del nostro paese. Con Il tempo rimasto Gaglianone ci accompagna in un viaggio percettivo libero, senza una vera meta a tesi. Osservazione, ascolto, immagine, dettaglio, poesia. Protagonisti del collage che si amplia gradualmente, che prende sostanza e concretezza minuto dopo minuto, che fiorisce come una gemma testimoniale dello spirito e dell’esistenza, sono alcune signore e signori anziani che raccontano stralci della loro vita di bambini, adolescenti, ragazzi del Novecento. Non ci sono le famigerate sovraimpressioni, non c’è necessità di nominare e collocare alcunché, perché in questa ricca fascinosa riemersione del ricordo, tra fotografie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Se Danielenon esistesse bisognerebbe inventarlo. La sua carriera di cineasta priva di compromessi, sempre politicamente nitida, non ha eguali negli ultimi trent’anni del nostro paese. Con Ilci accompagna in un viaggio percettivo libero, senza una vera meta a tesi. Osservazione, ascolto, immagine, dettaglio, poesia. Protagonisti del collage che si amplia gradualmente, che prende sostanza e concretezza minuto dopo minuto, che fiorisce come una gemma testimoniale dello spirito e dell’esistenza, sono alcune signore e signori anziani che raccontano stralci della loro vita di bambini, adolescenti, ragazzi del Novecento. Non ci sono le famigerate sovraimpressioni, non c’è necessità di nominare e collocare alcunché, perché in questa ricca fascinosa riemersione del ricordo, tra fotografie ...

