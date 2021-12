Stazione Termini nel caos | ritardo dei treni fino a 200 minuti | assalto alle biglietterie

Advertising

romatoday : Paura a #termini, uomo armato di coltello gira vicino la stazione: bloccato dalla polizia - dariosci1 : RT @f_random: Terza dose fatta sotto lo sguardo della ragazza di #MiloManara e poi #trainspotting dal belvedere della stazione Termini http… - Stella82178745 : La vorrei proprio vedere la bella Aurora senza nessuno che le garantisce cibo e un tetto sulla testa. La vorrei ved… - TgrRaiLombardia : RT @TgrRai: #Treni, a #Roma Termini ritardi fino a 200 minuti e stazione nel caos con code infinite agli sportelli. A #Milano ritardi fino… - ChiaraPottini : RT @TgrRai: #Treni, a #Roma Termini ritardi fino a 200 minuti e stazione nel caos con code infinite agli sportelli. A #Milano ritardi fino… -

Ultime Notizie dalla rete : Stazione Termini

Roma, 4 dicembre 2021 " Laè un "hub impazzito" , tra code agli sportelli per cambi di biglietti dell'ultimo minuto e tabelloni che segnano ritardi fino a oltre tre ore e mezza . Le ripercussioni del guasto a ...Caos anche alladi Roma , con gli sportelli per le informazioni e i cambi last minute presi d'assalto e schiere di passeggeri disorientati. A Milano sono in ritardo soprattutto i ...Lunghe code per il cambio dei biglietti 'last minute', sui tabelloni sono segnalati ritardi dai 70 ai 200 minuti. Paseggeri disorientati, banchine deserte ...Guasto a Firenze con ripercussioni su tutta l'Alta Velocità. Cancellazioni e ritardi fino a 3h e 40. La lista dei convogli interessati ...