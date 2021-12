Oroscopo Paolo Fox del giorno | previsioni 6 dicembre 2021 | la classifica dei segni di oggi e domani

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 5 dicembre 2021)diFox. Eccoci giunti a lunedì. Siete pronti a ripartire? Che programmi avete per il weekend? Curiosi di sapere come andrà l’amore? Sarete fortunati sul lavoro? Scopriamo tutto con leriportate su ‘DiPiù’, di cui riportiamo di seguito un estratto, del noto astrologoFox!Ariete, Toro e Gemelli: lediFox perFox Ariete: In amore presta maggiore attenzione ai sentimenti nati di recente. Sul lavoro invecenon è la giornata ideale per prendere importanti decisioni.Fox Toro: In amore la giornata ...