Conferenza stampa Dionisi: «Contro lo Spezia sarà una grande prova di maturità» (Di sabato 4 dicembre 2021) Conferenza stampa Dionisi: le parole del tecnico del Sassuolo alla vigilia del match Contro lo Spezia Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato alla vigilia del match Contro lo Spezia. Le sue dichiarazioni. prova DI maturità – «Sì, assolutamente. Una grande prova di maturità. Non sarà facile perché lo Spezia in casa è una squadra ancora migliore di quello che sta facendo fuori. La rispettiamo. Sappiamo che dobbiamo dare delle risposte differenti rispetto alle partite precedenti, dovremo essere bravi e determinati. Cosa mi preoccupa di più? Più che preoccupazione parlerei di rispetto. Lo rispetto tanto. In casa ha una forza ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021): le parole del tecnico del Sassuolo alla vigilia del matchloAlessio, tecnico del Sassuolo, ha parlato alla vigilia del matchlo. Le sue dichiarazioni.DI– «Sì, assolutamente. Unadi. Nonfacile perché loin casa è una squadra ancora migliore di quello che sta facendo fuori. La rispettiamo. Sappiamo che dobbiamo dare delle risposte differenti rispetto alle partite precedenti, dovremo essere bravi e determinati. Cosa mi preoccupa di più? Più che preoccupazione parlerei di rispetto. Lo rispetto tanto. In casa ha una forza ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il ddl per la #prevenzione e il contrasto alla #violenzasulledonne. “Ne… - elenabonetti : Qui la conferenza stampa, alla presenza del Presidente Draghi, con le colleghe ministre sull’approvazione in Cdm de… - Palazzo_Chigi : In diretta la conferenza stampa sulle misure per la prevenzione e il contrasto alla #ViolenzasulleDonne e alla… - observertrade01 : RT @sscnapoli: ?? La conferenza stampa di mister Spalletti ?? - umanistranieri : -