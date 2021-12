Lotito non ce la fa a diventare senatore: il Senato gli vota contro (Di giovedì 2 dicembre 2021) Lotito non ce l’ha fatta. Non sarà Senatore. Il seggio rivendicato dal Presidente della Lazio resta in carica a Vincenzo Carbone, di Italia viva, eletto pure lui in Campania. Decisivo – scrive Repubblica – un ordine del giorno a prima firma della presidente dei Senatori di Leu Loredana De Petris approvato dall’aula del Senato con 155 voti a favore, 102 contrari e 4 astenuti (voto segreto) che di fatto congela la decisione della Giunta delle elezioni e immunità che precedentemente aveva riconosciuto il posto a Lotito, eletto nel 2018 con Forza Italia. Carbone resta in carica in attesa che il caso venga nuovamente esaminato dalla Giunta. Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 dicembre 2021)non ce l’ha fatta. Non sarà. Il seggio rivendicato dal Presidente della Lazio resta in carica a Vincenzo Carbone, di Italia viva, eletto pure lui in Campania. Decisivo – scrive Repubblica – un ordine del giorno a prima firma della presidente deiri di Leu Loredana De Petris approvato dall’aula delcon 155 voti a favore, 102 contrari e 4 astenuti (voto segreto) che di fatto congela la decisione della Giunta delle elezioni e immunità che precedentemente aveva riconosciuto il posto a, eletto nel 2018 con Forza Italia. Carbone resta in carica in attesa che il caso venga nuovamente esaminato dalla Giunta. Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News L'articolo ilNapolista.

