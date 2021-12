L’istruzione è il vettore che porta l’Italia al centro del Mediterraneo

Leggi su formiche

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Porrealdelcostruendo una “agenda positiva”, che non guardi alla regione “come un luogo di crisi, ma ne riconosca le straordinarie potenzialità”, uno spazio di dialogo e connessione tra Europa, Africa, Asia “unite in un’unica dimensione”, dove un ruolo cruciale lo avràe la sua diffusione, perno dello sviluppo. Il governo Draghi affida al ministro degli Esteri Luigi Di Maio il compito di tracciare, con un op-ed su Repubblica, i contorni dell’area di proiezione internazionale del— ilallargato che mette insieme appunto le coste meridionali dell’Europa, quelle occidentali dell’Africa maghrebina e l’entroterra saheliano, e quelle occidentali dell’Asia mediorientale. L’intervento di Di Maio diventa occasione per salutare ...