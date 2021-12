Battlefield 2042 | in arrivo la skin di Babbo Natale?

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Ilè ine anchesi prepara alle festività, perlomeno stando ad alcuni recenti leak che vogliono veder arrivare alcunea tema Il recentesu tutte le piattaforme diha scosso un mercato videoludico che si aspettava, dalla nuova iterazione del franchise di DICE, dei decisi passi in avanti e un titolo che avrebbe saputo unire i fan, non dividerli. Dalle nostre prime tiepide impressioni iniziali, da cui è scaturita una stupenda anteprima, abbiamo poi proseguito la nostra avventura in vista della recensione, che ha confermato quanto detto prima:non è abbastanza. Non è decisamente quanto ci aspettavamo, un po’ come Call of Duty Vanguard, e ...

Giusto questa mattina vi abbiamo parlato del nuovo update 3 di. Il gioco non è uscito nel migliore dei modi, e nel corso dei giorni tra problematiche di varia natura e bug ha perso un gran numero di giocatori. Per ovviare alla situazione tutt'...ha fatto del meme "Only in" la propria filosofia, e come anticipato dal primo trailer ufficiale non è raro assistere a momenti assurdi durante le battaglie, con ...C'è aria di rivoluzione per la serie Battlefield, che sarà espansa in un vero e proprio universo alle cui redini ci sarà Vince Zampella di Respawn.. Grossi cambiamenti per la serie Battlefield, che ...L'ultimo aggiornamento di Battlefield 2042 ha rivelato erroneamente l'arrivo della skin di Babbo Natale, cosa che ha fatto infuriare i fan.