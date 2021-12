Austria: anche ministro finanze Bluemel getta la spugna (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il terremoto politico provocato in Austria dall'addio alla politica dell'ex cancelliere Sebastian Kurz fa sempre più vittime. Dopo le annunciate dimissioni dell'attuale cancelliere Alexander ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il terremoto politico provocato indall'addio alla politica dell'ex cancelliere Sebastian Kurz fa sempre più vittime. Dopo le annunciate dimissioni dell'attuale cancelliere Alexander ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Austria i no vax recidivi rischiano fino a 7.200 euro di multa. Anche la Grecia prevede di infliggere multe per… - LauraCarrese : RT @GabrieleIuvina1: Austria: valanga di dimissioni. Prima @sebastiankurz, poi il Cancelliere uscente @a_schallenberg ed infine si è dimess… - gattotattoo : Ho il sospetto che il 6 dicembre la legge assassina sull’obbligo vaccinale in #Austria non andrà a buon fine… - TaniGian : RT @ilfoglio_it: Sebastian #Kurz ha deciso di lasciare la politica, per dedicarsi al figlio. E la prima conseguenza sono state le dimission… - ilfoglio_it : Sebastian #Kurz ha deciso di lasciare la politica, per dedicarsi al figlio. E la prima conseguenza sono state le di… -