Le campane della chiesa 'dormono', la Pro Loco di Paupisi le risveglia

Tempo di lettura: 3 minuti

Paupisi (Bn) – Le campane della parrocchia Santa Maria del Bosco da tanti anni non suonano più ed ecco che la Pro Loco paupisana si è attivata per risvegliarle. Infatti nella programmazione delle attività natalizie 2021/2022 un'altra iniziativa che la Pro Loco di Paupisi ha lanciato è "Paupisi nel Cuore", un progetto nato per promuovere il territorio e per contribuire a concretizzare un desiderio di tanti paupisani che da anni ormai non sentono più suonare le campane della chiesa parrocchiale "Santa Maria del Bosco". Si è pensato, infatti, per il Natale 2021 di realizzare qualcosa di particolare ed originale ovvero delle palline artigianali natalizie raffiguranti il complesso ...

