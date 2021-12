Inzaghi: “Siamo in emergenza in difesa però ho la fortuna di avere a disposizione una rosa di grandi professionisti” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Simone Inzaghi ha parlato a DAZN prima della sfida con lo Spezia: “Io penso che ho la fortuna di avere una rosa a disposizione di professionisti che si allenano nel migliore dei modi, Siamo in emergenza dietro però giocherà gente che si allena sempre al massimo e non ho dubbi. Bastoni non è disponibile, ha avuto stanotte una gastroenterite. Siamo un po’ in emergenza dietro però non c’è alcun problema”. FOTO: Sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Simoneha parlato a DAZN prima della sfida con lo Spezia: “Io penso che ho ladiunadiche si allenano nel migliore dei modi,indietrogiocherà gente che si allena sempre al massimo e non ho dubbi. Bastoni non è disponibile, ha avuto stanotte una gastroenterite.un po’ indietronon c’è alcun problema”. FOTO: Sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

