Shiba Inu arriva su Kraken: perché è una buona notizia e come investire (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Kraken ha rispettato le promesse delle ultime settimane e ha accolto SHIB, il token di Shina Inu, nella sua piattaforma. Ma perché questa notizia dovrebbe interessare anche coloro che hanno investito su questa valuta digitale con altre piattaforme, come ad esempio eToro (sito ufficiale)? perché la disponibilità di SHIB su Kraken è una buona notizia per tutti Il motivo è semplice: con le novità delle ultime ore Shiba Inu diventa parte integrante di uno degli ultimi exchange che mancava all’appello. Ne deriva che il token potrebbe essere adottato da un crescente numero di utenti e, dunque, dovrebbe subire un nuovo incremento nei flussi di transato. L’apertura del trading in un exchange così importante potrebbe peraltro aprire nuovi ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 1 dicembre 2021)ha rispettato le promesse delle ultime settimane e ha accolto SHIB, il token di Shina Inu, nella sua piattaforma. Maquestadovrebbe interessare anche coloro che hanno investito su questa valuta digitale con altre piattaforme,ad esempio eToro (sito ufficiale)?la disponibilità di SHIB suè unaper tutti Il motivo è semplice: con le novità delle ultime oreInu diventa parte integrante di uno degli ultimi exchange che mancava all’appello. Ne deriva che il token potrebbe essere adottato da un crescente numero di utenti e, dunque, dovrebbe subire un nuovo incremento nei flussi di transato. L’apertura del trading in un exchange così importante potrebbe peraltro aprire nuovi ...

