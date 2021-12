Dybala scivoloso | prima il gol | poi il rigore alle stelle

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Dopo il k.o. contro l'Atalanta, la Juventus torna alla vittoria nel turno infrasettimanale contro la Salernitana. All'Arechi in gole Morata, per la Joya unfallito nel finale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dybala scivoloso

La Gazzetta dello Sport

Dopo il k.o. contro l'Atalanta, la Juventus torna alla vittoria nel turno infrasettimanale contro la Salernitana. All'Arechi in gole Morata, per la Joya un rigore fallito nel finaleDopo il k.o. contro l'Atalanta, la Juventus torna alla vittoria nel turno infrasettimanale contro la Salernitana. All'Arechi in gole Morata, per la Joya un rigore fallito nel finale