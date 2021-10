Lo shitstorm contro Laura Boldrini solo per aver annunciato l’uscita del suo libro (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ci sono i bandieri, gli utenti con un nome da codice a barre e chi ha la foto profilo con il volto di Padre Pio. Non è l’inizio di una barzelletta (triste), ma la descrizione di quell’ecosistema social che ha dato il via a uno shitstorm nei confronti di Laura Boldrini. Tutto parte dall’annuncio, fatto sui social, dell’uscita in libreria del suo libero intitolato “Questo non è normale”, con un sottotitolo ancor più emblematico: “Come porre fine al potere maschile sulle donne”. E da lì è partita una valanga di insulti. Ci siamo! Da giovedì 21 ottobre in libreria. Un libro che ha a cuore le donne. Un antidoto alla rassegnazione. Un invito a tutte a mollare gli ormeggi. Per saperne di più https://t.co/5AL4q0z90X#QuestoNonÈNormale@chiarelettere pic.twitter.com/eV7NBJKZGi — Laura ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ci sono i bandieri, gli utenti con un nome da codice a barre e chi ha la foto profilo con il volto di Padre Pio. Non è l’inizio di una barzelletta (triste), ma la descrizione di quell’ecosistema social che ha dato il via a unonei confronti di. Tutto parte dall’annuncio, fatto sui social, delin libreria del suo libero intitolato “Questo non è normale”, con un sottotitolo ancor più emblematico: “Come porre fine al potere maschile sulle donne”. E da lì è partita una valanga di insulti. Ci siamo! Da giovedì 21 ottobre in libreria. Unche ha a cuore le donne. Un antidoto alla rassegnazione. Un invito a tutte a mollare gli ormeggi. Per saperne di più https://t.co/5AL4q0z90X#QuestoNonÈNormale@chiarelettere pic.twitter.com/eV7NBJKZGi —...

Advertising

smilypapiking : RT @ilriformista: Sui social della #Meloni si è scatenata la gogna social contro la giornalista di Repubblica @la_kuzzo: dai fan minacce e… - sig_mouse : @bermat Arriveremo a fare la shitstorm contro la shitstorm incrinando lo spazio tempo - CarmeloMontana2 : RT @lageloni: Non avevo capito. Giorgia Meloni o chi per lei gestisce i social scatena ore di shitstorm contro @la_kuzzo rea di aver scambi… - Frances47226166 : RT @lageloni: Non avevo capito. Giorgia Meloni o chi per lei gestisce i social scatena ore di shitstorm contro @la_kuzzo rea di aver scambi… - neXtquotidiano : Lo shitstorm contro Laura #Boldrini solo per aver annunciato l’uscita del suo libro -