Al Vinitaly arrivano le birre bergamasche al Moscato

Verona. Le birre di vino dell'azienda bergamasca Pagnoncelli Folcieri, realizzate con il Moscato di Scanzo (una delle più piccole Docg d'Italia) sono state esposte al Vinitaly nella prima esposizione organizzata da Coldiretti sui nuovi esempi di business che conciliano la necessità delle imprese agricole di diversificare le attività e di ottimizzare la gestione delle risorse verso la transizione ecologica con le nuove tendenza di consumo e la voglia di naturalezza post pandemia. L'azienda Pagnoncelli Folcieri di Scanzorosciate produce due birre di vino. La prima è ottenuta dal Moscato di Scanzo, a partire da mosto d'uva dopo appassimento, ed è una birra in stile Italian Grape Ale, unico stile birrario italiano ad oggi riconosciuto. Il nome Mùscat (omonima capitale dell'attuale Oman) va alle origini del ...

