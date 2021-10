Roma | Mourinho scioccato | Ho parlato con Orsato | sono rimasto senza parole

Advertising

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #JuveRoma. Tammy c'è! ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - MarcelloChirico : Se contro la #Roma dovessero dare a favore della #Juventus un rigore simile a quelli ??assegnati oggi, Mourinho mime… - OfficialASRoma : ??? José Mourinho alla vigilia di #JuveRoma ?? - serieAnews_com : #Zazzaroni su #Orsato: “Fra tre anni potrebbe ammettere pubblicamente di aver sbagliato” #JuventusRoma #Juventus… - abdo_massa : RT @marifcinter: #Mourinho: 'Non voglio commentare l'arbitro. Voglio solo pensare alla mia squadra e posso dire grande Roma. I cori della g… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Mourinho

- Rabbia e delusione, ma anche tanta sorpresa e perplessità per Josénel post Juventus -. Il tecnico portoghese non ha voluto commentare i tanti errori di Orsato in partita, limitandosi a rispondere alle domande dei giornalisti raccontando l'accaduto: "Il ...A rendere amara la serata ai tifosi dellanon c'è stata solo la beffa della sconfitta tra le polemiche in casa della Juve, dopo l'... I fan giallorossi si sarebbero aspettati unfurioso a ...JUVENTUS ROMA MOURINHO – La Roma perde con la Juventus per 1-0 sbagliando anche un calcio di rigore con Veretout alla fine del primo tempo. La rete di Moise Kean ha deciso la sfida. Leggi anche:Juvent ...Per la Roma Torino si conferma uno stadio maledetto…Orsato di più Più Roma che Juve da subito ma, come più già visto altre volte, al primo affondo i padroni di casa passano castigando i giallorossi. P ...