Champions League, domani c’è Inter-Sheriff Tiraspol: le probabili formazioni (Di lunedì 18 ottobre 2021) Le probabili formazioni di Inter-Sheriff Tiraspol, match della terza giornata della fase a gironi della Champions League Tornano le emozioni della Champions League, con la terza giornata della fasi a gironi. Tra le partite in programma c’è anche il match di San Siro tra Inter e Sheriff Tiraspol in programma per domani sera: ecco le probabili formazioni. Qui Inter: Inzaghi ritrova il centrocampo Torna l’abbondanza in casa Inter. Simone Inzaghi dovrebbe confermare in toto il pacchetto arretrato con Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. A centrocampo le novità più importanti. ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ledi, match della terza giornata della fase a gironi dellaTornano le emozioni della, con la terza giornata della fasi a gironi. Tra le partite in programma c’è anche il match di San Siro train programma persera: ecco le. Qui: Inzaghi ritrova il centrocampo Torna l’abbondanza in casa. Simone Inzaghi dovrebbe confermare in toto il pacchetto arretrato con Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. A centrocampo le novità più importanti. ...

