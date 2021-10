Vaccinazioni, Ricciardi smorza la ‘crisi’:“Con il 90% attenuato stato di emergenza” (Di domenica 17 ottobre 2021) Con il 90% di prime dosi somministrate si potrà attenuare lo stato di emergenza. Lo ha detto il professor Walter Ricciardi , ordinario di Igiene alla Cattolica e consigliere del ministro Roberto Speranza... Leggi su feedpress.me (Di domenica 17 ottobre 2021) Con il 90% di prime dosi somministrate si potrà attenuare lodi. Lo ha detto il professor Walter, ordinario di Igiene alla Cattolica e consigliere del ministro Roberto Speranza...

Advertising

LucaBonini10 : RT @vitalbaa: @checovenier Veramente no, lo ammette anche Ricciardi oggi in un'intervista (e lo spiega bene @petunianelsole): l'aumento del… - gbponz : RT @vitalbaa: @checovenier Veramente no, lo ammette anche Ricciardi oggi in un'intervista (e lo spiega bene @petunianelsole): l'aumento del… - vitalbaa : @checovenier Veramente no, lo ammette anche Ricciardi oggi in un'intervista (e lo spiega bene @petunianelsole): l'a… -