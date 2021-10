Soleil Sorge: il Brasile interviene nel televoto del GF Vip6. Si ripete lo scandalo dello scorso anno (Di domenica 17 ottobre 2021) Tra le protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip6, Soleil Sorge è stata protagonista di molti momenti epici dell’attuale edizione del reality show. All’inizio ha tenuto banco per molte settimane il botta e risposta tra l’influencer e l’ex Gianmaria Antinolfi. Adesso, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, intrattiene il pubblico con diversi attriti con altri concorrenti del reality show. Ultima tra tutte la polemica con Sophie Codegoni. Soleil Sorge è finita in nomination questa settimana, ma sembra che la ragazza potrebbe ricevere un aiuto inaspettato al televoto. Difatti, sembra che le fan brasiliane del reality show abbiano deciso di supportare Soleil Sorge al televolo. Si tratta, però, di un’infrazione del regolamento del ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 17 ottobre 2021) Tra le protagoniste indiscusse del Grande Fratelloè stata protagonista di molti momenti epici dell’attuale edizione del reality show. All’inizio ha tenuto banco per molte settimane il botta e risposta tra l’influencer e l’ex Gianmaria Antinolfi. Adesso, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, intrattiene il pubblico con diversi attriti con altri concorrenti del reality show. Ultima tra tutte la polemica con Sophie Codegoni.è finita in nomination questa settimana, ma sembra che la ragazza potrebbe ricevere un aiuto inaspettato al. Difatti, sembra che le fan brasiliane del reality show abbiano deciso di supportareal televolo. Si tratta, però, di un’infrazione del regolamento del ...

