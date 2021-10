Elezioni comunali | si torna al voto per eleggere 65 sindaci

(Di domenica 17 ottobre 2021) Si ria votare per i ballottaggi delle: verranno scelti idi 65 comuni, tra cui dieci capoluoghi di provincia che comprendono Roma e Torino. Sarà possibile votare oggi, fino alle 23.00, e lunedì dalle 7.00 alle 15.00. Oggi, domenica 17 ottobre, e lunedì 18 ottobre sarà possibile votare per i ballottaggi delle: verranno scelti idi 65 comuni. Tra questi, dieci sono capoluoghi di provincia: Roma, Torino, Trieste, Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Sarà possibile votare fino alle 23.00 di questa sera e lunedì si potrà votare dalle 7.00 alle 15.00. Gli elettori coinvolti sono circa 5 milioni.: i ballottaggi nelle ...

Advertising

Agenzia_Italia : Il M5s ha perso tutti i sindaci nei capoluoghi di Provincia - ilriformista : “Le ragioni dell’astensione non vanno cercate nel cittadini ma nella povertà dell’offerta. I partiti hanno rinuncia… - LuigiF97101292 : RT @SkyTG24: Ballottaggio elezioni Comunali, alle ore 12 affluenza definitiva al 9,73% - RobYJjuve : @mani72012 la data e' di oggi__ Elezioni comunali: risultati. Netta vittoria del Pd, Centrodestra ko -… - sissiisissi2 : Elezioni Comunali, il telecronista di Cosenza-Frosinone spinge il candidato sindaco del Centro/Destra e scoppia la… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni comunali

Dazn prende le distanze, l'avversario di Centro/Sinistra: 'maldestro tentativo di inquinare la competizione elettorale' Bufera a Cosenza nel corso del silenzio elettorale le. ...Le critiche non sono mancate sui social, anche da parte di Ugo Rossi, il candidato 3V che si è presentato per la prima volta allein corso e ha sorprendentemente superato il 4% dei ...Si ritorna a votare per i ballottaggi delle elezioni comunali: verranno scelti i sindaci di 65 comuni, tra cui dieci capoluoghi di provincia che comprendono Roma e Torino. Sarà possibile votare oggi, ...Come si vota al ballottaggio delle Elezioni comunali 2021: regole 65 comuni al voto, tra cui Roma e Torino. Scheda, Green pass, documenti e casi particolari ...