La mossa anti-mafia dei vescovi siciliani finisce sul New York Times | basta padrini e madrine a battesimi e cresime

Leggi su open.online

(Di sabato 16 ottobre 2021) Parte della Chiesa cattolica in Sicilia ha imposto il divieto di nominare idi battesimo per tre anni. «La tradizione è diventata semplicemente un modo per rafforzare i legami ditra i clan», dicono dalla diocesi di Catania che dal prossimo gennaio vieterà le figure dianche per comunioni e. A riprendere la notizia anche il Newche racconta la decisione adottata dalla Chiesa cattolica «nella terra dei». Secondo la diocesi di Catania, la tradizione religiosa che vedeva la figura del padrino come essenziale per la crescita spirituale del bambino è diventata un’opportunità di rete per le famiglie che cercano di migliorare le loro posizioni sociali ed economiche, «di assicurarsi dotazioni di ...