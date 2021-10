Covid | Burioni | contagiosissimo | puntare al 100% di vaccinati

(Di sabato 16 ottobre 2021) "Con un virusche cambia inaspettatamente, la soglia di copertura vaccinale da raggiungere è il numero più vicino alche si riesce a ottenere". Così, in un tweet il virologo ...

Adnkronos

Milano, 16 ottobre 2021 - "Con un virus contagiosissimo che cambia inaspettatamente, la soglia di copertura vaccinale da raggiungere è il numero più vicino al 100% che si riesce a ottenere". Così, in un tweet il virologo Roberto Burioni, docente all'università Vita - Salute San Raffaele di Milano, interviene nel dibattito sul traguardo da centrare nella campagna di vaccinazione anti-Covid.