(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ildidott.durante le ricorrenti visite alle strutture sanitarie del Gruppo San Donato presenti in, ha avuto il piacere e l’orgoglio dire ile di essere accolto dal Commissario Generale Dott. Paolo Glisenti. L’architettura delricorda la storia che l’ha avuto con il mare: i tre scafi di navi stanno a ricordare che glini sono stati esploratori, Repubbliche Marinare e il mare della speranza. Un modo di concepire il costruire in maniera innovativa e nel completo rispetto dell’ambiente: plastica riciclata trasformata in corde nautiche, piante selvatiche mediterranee diventano ...

Advertising

fisco24_info : Expo Dubai, presidente Gksd Kamel Ghribi visita Padiglione Italia: Il Presidente di Gksd dott. Kamel Ghribi durante… - antonellaa262 : Il Manchester City ospita sessioni di calcio quotidiane presso il sito Expo, guidate da uno staff tecnico dedicato… - zazoomblog : Expo Dubai 2020 l’Italia Team protagonista con Conyedo e Di Costanzo - #Dubai #l’Italia #protagonista - cronachemezzog : EXPO DUBAI: OCCASIONE PER LA PUGLIA - cronachelucane : EXPO DUBAI: OCCASIONE PER LA PUGLIA - Michele Emiliano e l’assessore Alessandro Delli Noci guideranno la delegazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Expo Dubai

Il Wall Street Journal dedica infatti un articolo alla celebre opera di Michelangelo , la cui copia è esposta nel padiglione italiano dell'di. Una modalità di esposizione non esente da ...Ha preso il via questa mattina la prima iniziativa didattica innovativa organizzata dal Ministero dell'Istruzione e dal Commissariato italiano2020 nell'ambito di '2020': la "School for #Cop 26" , organizzata in occasione della settimana del Clima e della Biodiversità , in continuità con i temi della 26° Conferenza delle ...Anche gli atleti azzurri di Tokyo all’evento. Insieme alla Bordignon hanno partecipato ad una iniziativa con i giovani ...Il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha partecipato, con un videomessaggio, alla cerimonia di apertura al Padiglione Italia ...