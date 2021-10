Star in the Star: Lady Gaga con Mario Biondi (gallery e video) (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nella quinta e ultima puntata di Star in the Star, di questa sera, 14 ottobre 2021, in onda su Canale5 con la conduzione di Ilary Blasi, si è esibita nuovamente anche Lady Gaga con il brano Shallow. In occasione della finale, per duettare con lei è arrivato Mario Biondi. Come spiegato fin dalla prima puntata, non si trattava (chiaramente) della vera Star, ma di un/una concorrente misterioso/a, appartenente al mondo dello spettacolo, ma non reso/a noto/a. Nei primi secondi, come accaduto in ogni esibizione, ha cantato in playback, mentre in seguito la sua voce originale si è rivelata. Davvero un’ottima performance vocale da parte di “Lady Gaga”, parsa davvero nel pezzo e molto forte. ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nella quinta e ultima puntata diin the, di questa sera, 14 ottobre 2021, in onda su Canale5 con la conduzione di Ilary Blasi, si è esibita nuovamente anchecon il brano Shallow. In occasione della finale, per duettare con lei è arrivato. Come spiegato fin dalla prima puntata, non si trattava (chiaramente) della vera, ma di un/una concorrente misterioso/a, appartenente al mondo dello spettacolo, ma non reso/a noto/a. Nei primi secondi, come accaduto in ogni esibizione, ha cantato in playback, mentre in seguito la sua voce originale si è rivelata. Davvero un’ottima performance vocale da parte di “”, parsa davvero nel pezzo e molto forte. ...

