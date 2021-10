Radio Kiss Kiss Napoli: Insigne chiede un bonus alla firma di 2 milioni di euro (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il nodo del rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli non è ancora stato sciolto. Da tempo si parla di netta distanza tra domanda e offerta, soprattutto per quanto riguarda una richiesta del capitano relativa al bonus alla firma. Qualche giorno fa la Gazzetta quantificava la richiesta in 7 milioni. Richiesta di fronte alla quale il presidente De Laurentiis aveva detto no. Oggi della questione è tornata a parlare la Radio ufficiale del Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, secondo la quale il bonus chiesto da Insigne e dal suo procuratore alla firma sarebbe di 2 ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il nodo del rinnovo di Lorenzocon ilnon è ancora stato sciolto. Da tempo si parla di netta distanza tra domanda e offerta, soprattutto per quanto riguarda una richiesta del capitano relativa al. Qualche giorno fa la Gazzetta quantificava la richiesta in 7. Richiesta di frontequale il presidente De Laurentiis aveva detto no. Oggi della questione è tornata a parlare laufficiale del, secondo la quale ilchiesto dae dal suo procuratoresarebbe di 2 ...

