Insulti razzisti durante Italia-Svezia Under 21, l’Uefa apre un’indagine (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo le accuse della Federcalcio svedese ad un non precisato giocatore dell’Italia Under 21 di aver proferito Insulti a sfondo razziale verso l’attaccante svizzero Elanga (circostanza smentita dalla Figc con una nota), l’Uefa ha aperto un’indagine su Italia-Svezia Under 21. E’ stato dato mandato ad un ispettore di chiarire quanto accaduto durante la partita. “In conformità con l’Articolo 31(4) del Regolamento Disciplinare UEFA, un Ispettore Etico e Disciplinare UEFA è stato nominato per condurre un’indagine sugli incidenti che si sarebbero verificati durante la partita di qualificazione del Campionato Europeo UEFA Under 21 2023 tra Italia e Svezia ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo le accuse della Federcalcio svedese ad un non precisato giocatore dell’21 di aver proferitoa sfondo razziale verso l’attaccante svizzero Elanga (circostanza smentita dalla Figc con una nota),ha apertosu21. E’ stato dato mandato ad un ispettore di chiarire quanto accadutola partita. “In conformità con l’Articolo 31(4) del Regolamento Disciplinare UEFA, un Ispettore Etico e Disciplinare UEFA è stato nominato per condurresugli incidenti che si sarebbero verificatila partita di qualificazione del Campionato Europeo UEFA21 2023 tra...

